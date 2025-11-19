DAX23.201 +0,1%Est505.529 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,42 -0,6%Gold4.114 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Interesse angemeldet

Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen

19.11.25 10:22 Uhr
Kampf um TAP beginnt: Frankreich-Airline prescht vor - Air France-KLM-Aktie unbewegt | finanzen.net

Die Fluggesellschaft Air France-KLM bewirbt sich um einen Einstieg bei der portugiesischen Staats-Airline TAP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,25 EUR 0,00 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,67 EUR 0,03 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir haben offiziell unser Interesse angemeldet", sagte Vorstandschef Ben Smith am Dienstagabend in einem Telefon-Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Damit ist der französisch-niederländische Airline-Konzern der erste, der sich öffentlich zu diesem Schritt bekennt. Die Lufthansa und die British-Airways-Mutter International Consolidated Airlines hatten zuletzt ebenfalls grundsätzlich Interesse an TAP signalisiert, sich aber noch nicht festgelegt.

Wer­bung

Die portugiesische Regierung hat eine Beteiligung von 44,9 Prozent öffentlich zum Verkauf gestellt. Interessenten können sich bis 22. November anmelden. Weitere 5 Prozent der Anteile sind für Beschäftigte von TAP reserviert, sodass der Staat gut 50 Prozent der Anteile behalten würde.

Bei den Interessenten muss es sich laut Ausschreibung um Fluggesellschaften oder Luftverkehrskonzerne handeln, die in den vergangenen drei Jahren mindestens einen Umsatz von jeweils fünf Milliarden Euro erzielt haben. Wer den Zuschlag erhält, soll nicht nur vom Preis abhängen, sondern auch von den Plänen, die der Käufer für TAP mitbringt. Geeignete Interessenten sollen erste Gebote voraussichtlich bis etwa Anfang April vorlegen. Eine Entscheidung könnte im Sommer fallen.

AIR France-KLM würde laut Smith bei einem Einstieg die Marke TAP und das Drehkreuz Lissabon erhalten sowie in das Streckennetz der portugiesischen Airline investieren.

Wer­bung

"TAP ist der nächste große Deal in der europäischen Luftfahrt", schrieb Branchenexperte Alex Irving am Dienstag. Er schreibt IAG die größten Chancen auf den Zuschlag zu. Der Konzern, zu dem auch die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling gehören, sei auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien weniger stark vertreten als Lufthansa und Air France-KLM.

Schon im Jahr 2015 hatte die Regierung TAP mehrheitlich verkauft, übernahm die Airline später aber wieder komplett. Die Airline ist auf den Routen nach Brasilien stark im Geschäft. Insgesamt beförderte TAP im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Passagiere. Nach fünf Verlustjahren in Folge schreibt das Unternehmen seit 2022 schwarze Zahlen.

Die Aktie von Air France-KLM zeigt sich an der Börse in Paris zeitweise 0,04 Prozent fester bei 9,26 Euro.

PARIS/LISSABON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Air France

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen