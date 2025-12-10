DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Lufthansa Aktie

8,04 EUR +0,06 EUR +0,78 %
STU
Marktkap. 9,75 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

14:46 Uhr
Lufthansa AG
8,04 EUR 0,06 EUR 0,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,03 €		 Abst. Kursziel*:
-6,65%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,74%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

14:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 Lufthansa Buy UBS AG
08.12.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
08.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

Dow Jones Wechsel an der Spitze Lufthansa-Aktie in Grün: Neuer Eurowings-CEO ab 1. Februar Lufthansa-Aktie in Grün: Neuer Eurowings-CEO ab 1. Februar
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagmittag fester
finanzen.net MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen
finanzen.net Lufthansa-Aktie beendet Höhenflug: UBS rät unbeirrt zum Kauf - neuer Markenauftritt
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag billiger
dpa-afx Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
Globes Lufthansa cargo imposes Israel arms embargo
Business Times China's Unipec agrees to jet fuel term supply deal with Lufthansa
RTE.ie Lufthansa throws hat in ring in bidding for TAP stake
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
