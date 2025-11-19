DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Investoren-Event

Plug Power-Aktie unter Druck: Neue Wandelanleihe und Investoren-Symposium im Mittelpunkt der Anleger

19.11.25 09:00 Uhr
NASDAQ-Aktie Plug Power bricht zweistellig ein: Wandelanleihe und Symposium halten Anleger in Atem | finanzen.net

Plug Power richtet mit seinem jährlichen Investoren-Symposium den Blick auf technologische Fortschritte und globale Projekte. Gleichzeitig wird eine Wandelanleihe in Millionenhöhe platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,54 EUR -0,37 EUR -19,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power veranstaltete ein Investoren-Symposium
• Fortschritte und Herausforderungen im Fokus
• Wandelanleihe platziert

Strategische Weichenstellung durch Live-Symposium

Plug Power setzte am 18. November 2025 ein starkes Signal an den Markt, indem das Unternehmen sein siebtes jährliches live übertragenes Symposium abhielt. Das diesjährige Motto lautete: "Stärkung der Energieunabhängigkeit". Ziel dabei war es, Investoren und Branchenpartner über aktuelle Entwicklungen, Projektfortschritte und die strategische Ausrichtung zu informieren. Im Fokus standen dabei die Fortschritte in der Wasserstofftechnologie sowie Umsetzungsdetails zu den laufenden internationalen Großprojekten.

Finanzielle Herausforderungen bleiben bestehen

Während Plug Power bei der technologischen Umsetzung und internationalen Expansion zuletzt auch einige Fortschritte verzeichnen konnte, bleibt die finanzielle Situation herausfordernd. Die Verbesserung der operativen Effizienz bleibt ein zentrales Thema.

Wandelanleigen platziert - Schulden-Rückzahlungen geplant

Zudem hat Plug Power die erfolgreiche Preisfestsetzung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 375 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die mit 6,75 Prozent verzinsten Anleihen sind bis Dezember 2033 fällig und wurden im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A des US Securities Act angeboten, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Den Erstkäufern wurde zudem eine 13-tägige Option auf zusätzliche Anleihen im Wert von 56,25 Millionen US-Dollar eingeräumt. Nach Abzug der Kosten erwartet Plug Power einen Nettoerlös von rund 347 Millionen US-Dollar, der sich bei Ausübung der Option auf knapp 400 Millionen US-Dollar erhöhen könnte.

Rund 245,6 Millionen US-Dollar des Erlöses sollen zur Rückzahlung bestehender 15-Prozent-Schuldverschreibungen einschließlich aufgelaufener Zinsen und Kündigungsgebühren verwendet werden. Weitere 101,6 Millionen US-Dollar sind für den Rückkauf ausstehender 7-Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 eingeplant. Plug Power habe hierzu bereits separate Vereinbarungen mit Gläubigern über den Rückkauf von Anleihen im Nennwert von 138 Millionen US-Dollar für etwa 154 Millionen US-Dollar getroffen.

Die neuen Wandelanleihen sind nicht besichert und können ab 28. Februar 2026 in Stammaktien von Plug Power gewandelt werden. Das anfängliche Wandlungsverhältnis beträgt 333,33 Aktien je 1.000 US-Dollar Nennwert, was einem Wandlungspreis von rund 3,00 US-Dollar je Aktie entspricht.
Plug Power kann die Anleihen ab Dezember 2028 zurückzahlen, sofern der Aktienkurs über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 Prozent des Wandlungspreises erreicht. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, beginnend am 1. Juni 2026.

Die Emission soll Plug Power helfen, seine Kapitalstruktur zu optimieren, Schulden zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität für die kommenden Jahre zu sichern.

So steht es um die Plug Power-Aktie

In den vergangenen drei Monaten legte die Plug Power-Aktie um rund 37 Prozent zu. Seit einem Monat befindet sich das Papier jedoch auf rotem Terrain. So verlor das Papier im vergangenen Monat über 26 Prozent.
Gestern ging es für das Papier im NASDAQ-Handel jedoch wieder um 2,64 Prozent nach oben auf 2,14 US-Dollar. Nachbörslich brach das Papier hingegen wieder um starke 21,03 Prozent ein auf 1,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Plug Power Inc.

