Sicherheitslandung

Nach dem Auftreten von Schmorgeruch in einer Air-France-Maschinauf dem Weg nach Paris ist der Flieger in München sicher gelandet.

Verletzt worden sei niemand, sagte ein Flughafensprecher. Das Flugzeug habe nach der Landung am Sonntagabend um 20.19 Uhr selbstständig zu seiner Parkposition rollen können. "Es war alles andere als dramatisch."

Wer­bung Wer­bung

Die Passagiere kamen am Sonntagabend mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Wie viele Reisende betroffen waren, war zunächst unklar - der Sprecher sagte mit Blick auf den Flugzeugtyp, es seien sicher mehr als 200 gewesen.

Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen. Was den Brandgeruch verursacht haben könnte, war zunächst unklar.

"Die Maschine ist immer noch da", sagte der Sprecher am Morgen. Die Airline AIR France-KLM werde sich nun darum kümmern.

Wer­bung Wer­bung

Im EURONEXT-Handel zeigt sich die Aktie von Air France-KLM zeitweise 3,34 Prozent im Minus bei 11,865 Euro.

/aro/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)