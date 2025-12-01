AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Die Aktien von Air France-KLM blieben eher von Nachrichten getrieben./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Analysen zu AIR France-KLM
|09:21
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
