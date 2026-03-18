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Prognose

Nemetschek-Aktie: Stärkeres Wachstum als erwartet - Umsatz und Marge sollen zulegen

19.03.26 07:37 Uhr
Nemetschek-Aktie: Mehr Wachstum als Analysten erwartet hatten - Ziele angehoben | finanzen.net

Nemetschek stellt für 2026 ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum und eine steigende Marge in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
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Nemetschek SE
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Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek peilt in diesem Jahr etwas mehr Umsatzwachstum an als von Experten gedacht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkursseffekte gerechnet - soll der Erlös um 14 bis 15 Prozent zulegen, wie der MDAX-Konzern aus München am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwischen 13 und 14 Prozent auf dem Zettel. Die operative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte von 31,2 Prozent auf 32 bis 33 Prozent anziehen. Damit hatten Experten bereits gerechnet.

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Vergangenes Jahr hatte Nemetschek wie bereits bekannt auch dank Zukäufen ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf 1,19 Milliarden Euro erzielt, die Marge stieg um einen Prozentpunkt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unterm Strich stieg von gut 175 Millionen auf mehr als 217 Millionen Euro.

/men/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Nemetschek Group

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Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
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17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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