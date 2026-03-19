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Marktkap. 8,14 Mrd. EUR

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WKN 645290

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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
72,55 EUR 1,45 EUR 2,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Joseph George passte seine Schätzungen für den Bausoftwareanbieter nach den Jahreszahlen minimal an. Die Mitte der Wachstums-Zielspanne sei mindestens erreichbar, schrieb er am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,05 €		 Abst. Kursziel*:
57,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,62%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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