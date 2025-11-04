JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Joseph George passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Kurzfristig bleibe die Anlagestory schwierig und die Aktien seien ziemlich anspruchsvoll bewertet. Seine Schätzungen für 2026 ließ er nach ersten Signalen aus der Telefonkonferenz aber im Wesentlichen unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

