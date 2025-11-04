DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
98,80 EUR +1,10 EUR +1,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,55 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
98,80 EUR 1,10 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Joseph George passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Kurzfristig bleibe die Anlagestory schwierig und die Aktien seien ziemlich anspruchsvoll bewertet. Seine Schätzungen für 2026 ließ er nach ersten Signalen aus der Telefonkonferenz aber im Wesentlichen unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Underweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
99,55 €		 Abst. Kursziel*:
0,45%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
98,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,21%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:51 Nemetschek Neutral UBS AG
08:01 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
04.11.25 Nemetschek Neutral UBS AG
04.11.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Ausblick bekräftigt Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag tiefer
TraderFox Stocks in Action: Nemetschek, Ryanair, Fresenius Medical Care, RWE und Friedrich Vorwerk.
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nemetschek auf April-Tief - Ziele und Mediensparte enttäuschen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der TecDAX am Dienstagmittag
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag verlustreich
dpa-afx ROUNDUP: Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht - Aktie verliert
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen