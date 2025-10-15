Nemetschek Aktie
Marktkap. 12,23 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Underweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
106,00 €
|Abst. Kursziel*:
-5,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
106,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,75%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
