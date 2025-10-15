JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST

