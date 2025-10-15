DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
106,10 EUR +0,50 EUR +0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,23 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

14:01 Uhr
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
106,10 EUR 0,50 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Underweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
106,00 €		 Abst. Kursziel*:
-5,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
106,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,75%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:01 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Nemetschek SE-Investmentbeispiel TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE steigt am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen