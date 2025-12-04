DAX 23.995 +0,5%ESt50 5.730 +0,2%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.503 -0,8%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.220 +0,3%
BASF Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,73 €		 Abst. Kursziel*:
2,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,21%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

