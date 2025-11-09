BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Was Experten für die BASF-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2025 haben 20 Experten die BASF-Aktie analysiert.
9 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 7 Experten empfehlen das Halten der BASF-Aktie, 4 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BASF auf 42,79 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|23,86
|30.10.2025
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|19,19
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|UBS AG
|45,00 EUR
|5,16
|29.10.2025
|Warburg Research
|43,00 EUR
|0,49
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|5,16
|29.10.2025
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|23,86
|29.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-6,52
|29.10.2025
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|23,86
|17.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|-13,53
|14.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.10.2025
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|19,19
|13.10.2025
|Warburg Research
|43,00 EUR
|0,49
|13.10.2025
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|19,19
|13.10.2025
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|19,19
|13.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|5,16
|10.10.2025
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|19,19
|08.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-6,52
|03.10.2025
|UBS AG
|45,00 EUR
|5,16
|02.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|52,00 EUR
|21,52
|02.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|5,16
|02.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-6,52
|01.10.2025
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Alle: Alle Empfehlungen