DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -5,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin63.539 -2,1%Euro1,1862 +0,1%Öl66,19 -6,4%Gold4.658 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

CDU-Arbeitnehmerflügel warnt vor 'Schlagseite' in Sozialdebatte

02.02.26 06:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, warnt seine Partei, dass die wiederholten Forderungen nach Einschnitten bei der sozialen Sicherung Wähler abschrecken könnten. "Wir müssen aufpassen, dass die Debatten keine Schlagseite bekommen", sagte Radtke der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). "Die jüngsten Forderungen aus der Parteispitze lassen die Frage aufkommen: Was haben wir eigentlich für ein Bild von den Beschäftigten in Deutschland? Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass alles auf einer Seite abgeladen wird, nämlich bei den Beschäftigten."

Wer­bung

So wie es derzeit laufe, dürfe man sich nicht wundern, dass "bei den Umfragen für die Union bei 27 Prozent eine gläserne Decke eingezogen ist", sagte er. Die Union stand im Januar in bundesweiten Umfragen zwischen 24 und 28 Prozent. Es stehen in diesem Jahr fünf Landtagswahlen an. Dabei geht es in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt um die Frage, ob die AfD erstmals einen Ministerpräsidenten in einem Bundesland stellt.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte in den vergangenen Wochen sozial- und arbeitsmarktpolitische Reformen gefordert. So nahm er die Höhe des Krankenstands in Deutschland ins Visier und stellte die telefonische Krankschreibung infrage. Am Wochenende pochte der CDU-Wirtschaftsrat auf weniger Sozialversicherungsleistungen - und etwa Zahnarztbehandlungen nicht länger im Umlageverfahren über die gesetzlichen Krankenkassen zu begleichen, sondern privat absichern zu lassen.

Radtke sagte dazu der "SZ": "Hier erklärt eine Gruppe von Superprivilegierten anderen Leuten, auf was diese zu verzichten haben." Ähnlich äußerte er sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die CDU hat Mitte Februar ihren Bundesparteitag in Stuttgart./bg/DP/zb