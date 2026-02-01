DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -2,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 Allianz 840400 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deutliche Verluste

Preisrutsch am Edelmetall-Markt: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach

02.02.26 07:22 Uhr
Nach Rekordrally: Gold und Silber geraten massiv unter Verkaufsdruck | finanzen.net

An den Edelmetall-Märkten haben sich am Montag die Turbulenzen vom Wochenausklang fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.537,61 USD -327,74 USD -6,74%
News
Silberpreis
74,82 USD -9,88 USD -11,66%
News

Nach einer monatelang anhaltenden Rekordrally gaben Gold und vor allem Silber weiter massiv nach. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) fiel im frühen Handel um bis zu acht Prozent auf rund 4.500 US-Dollar, nachdem er am Freitag bereits um neun Prozent abgesackt war.

Wer­bung

Damit liegt der Goldpreis inzwischen fast 1.100 Dollar oder fast ein Fünftel unter seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch von 5.595 Dollar. Trotz der deutlichen Verluste ist Gold aber noch etwas teurer als Ende 2025 und das, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.

Beim Silber fällt der Einbruch vom Rekordhoch noch drastischer aus. Der Preis für eine Feinunze sackte am Montag um bis zu weitere 15 Prozent auf 72,79 Dollar ab. Das Minus am Freitag hatte nach heftigen Turbulenzen mit einem zwischenzeitlichen Abschlag von 36 Prozent am Handelsende 26 Prozent betragen.

Der Silberpreis am Montag liegt rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar. Wie Gold kostet Silber trotz der massiven Verluste seit dem am Donnerstag erreichten Rekordhoch immer noch etwas mehr als Ende 2025.

Wer­bung

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

Spekulanten, die auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, dürften davon auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Da diese oftmals auf Kredit "zocken", kommen sie bei fallenden Preisen schnell in Bedrängnis und müssen Positionen verkaufen. Das setzt den Preis dann weiter unter Druck; eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist.

LONDON (dpa-AFX)Getrenn

Bildquellen: Juk86 / Shutterstock.com, Ravital / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis