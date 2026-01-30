Disney-Aktie: Entertainmentriese stimmt sich auf D'Amaro als neuen Chef ein
Der US-Entertainmentriese Walt Disney dürfte laut Kreisen schon bald seinen Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren.
Werte in diesem Artikel
Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit der Wahl von D'Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog Iger enden.
D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Das Kontrollgremium könne sein Urteil aber auch noch ändern, hieß es in dem Bericht weiter. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und werde sich dazu äußern, wenn die Wahl getroffen sei, hieß es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.
Walt Walt Disney legt an diesem Montag Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Kürzlich noch hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, dass im Frühjahr 2026 die Nachfolge von Iger geregelt werden solle.
BURBANK (dpa-AFX)
Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Walt Disney News
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, canbedone / Shutterstock.com