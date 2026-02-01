OTS: Reisebank AG / Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft ...

Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft im Aufwind:

Reisebank steigert Umsatz mit physischen Edelmetallen um 55 Prozent

und baut das Verbundgeschäft weiter aus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG verzeichnet für das Geschäftsjahr

2025 eine solide operative Entwicklung. Besonders stark präsentierten sich das

Goldgeschäft sowie die Verbundleistungen innerhalb der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe. Gleichzeitig zeigte sich, dass Cash-Services in einem zunehmend

digitalen Marktumfeld weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Goldgeschäft mit kräftigem Nachfrageimpuls

Der Umsatz mit physischen Edelmetallen legte 2025 um 55 Prozent zu und

entwickelte sich damit deutlich dynamischer als erwartet. Treiber der

Entwicklung waren vor allem Anlageprodukte und regelmäßige Kaufmodelle, die sich

bei privaten Anlegerinnen und Anlegern als Baustein zur langfristigen

Vermögenssicherung etabliert haben. Vorstandsvorsitzender Torsten Krieger ordnet

ein: "Gold bleibt ein stabiler Anker im Portfolio vieler Anlegerinnen und

Anleger. Die Nachfrage 2025 zeigt, dass physische Werte in unsicheren Zeiten

weiter an Bedeutung gewinnen."

VerbundFirst stärkt Position im Genossenschaftssektor

Deutlich zulegen konnte die Reisebank im Verbundgeschäft mit Volks- und

Raiffeisenbanken. Die Anzahl der angebundenen Partnerinstitute wuchs um rund 12

Prozent. Entscheidend war dabei der strategische Ansatz "VerbundFirst", der die

Reisebank klar als Spezial- und Infrastrukturpartner positioniert. "Wir setzen

mit "VerbundFirst" auf klare Rollen und effiziente Strukturen. Die Entwicklung

im Verbund bestätigt die Relevanz spezialisierter Lösungen innerhalb der

Gruppe", so Vertriebsvorstand Dr. Tilmann Gerhards.

Wachstum bei Nutzungstiefe und stabiler Bedarf an Cash-Services

Parallel zum Ausbau der Verbundkooperation steigerte die Reisebank 2025 durch

gemeinsame Vertriebsaktivitäten die Nutzung zentraler Leistungen (Edelmetalle,

Fremdwährungen, Cash-Services) bei den Partnerinstituten. Besonders stark schlug

sich dies im Edelmetallbereich nieder, hier konnten die Umsätze um 59 Prozent

gesteigert werden.

Gleichzeitig blieb Bargeld trotz strukturellem Wandel ein relevanter Bestandteil

der Finanz- und Handelsinfrastruktur: Banken, Handel und spezialisierte

Kundengruppen griffen weiterhin verlässlich auf die Cash-Services der Reisebank

zurück. "Die Digitalisierung verändert das Zahlungsverhalten, aber sie ersetzt

Bargeld nicht vollständig", so Torsten Krieger. "Für viele Marktteilnehmer

bleibt zuverlässige Bargeldlogistik essenziell. Die laufende Konsolidierung im

Markt begleiten wir aktiv."

Strategischer Fokus auf Spezialisierung

Mit der Entwicklung der vergangenen Monate bestätigt die Reisebank ihren Kurs:

klare Spezialisierung, tiefere Integration im Verbund und Ausbau skalierbarer

Infrastrukturleistungen. "Unsere Leitlinie bleibt konstant: Spezialbank mit

klarem Profil. Die Ergebnisse 2025 zeigen, dass dieser Fokus strategisch trägt",

fasst Krieger zusammen.

Über die Reisebank AG

Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige

Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als

Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und

Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale

Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden

bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund

versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie

weitere Institute.

