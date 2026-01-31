DAX24.726 +0,8%Est505.974 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -8,4%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.684 +1,2%Euro1,1849 ±-0,0%Öl66,25 -6,3%Gold4.781 -1,7%
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Preisrutsch bei Edelmetallen: Gold- und Silber geben weiter nach - Erholung von Tagestiefs
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'

02.02.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,84 EUR 0,34 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT

