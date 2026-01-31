DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8405 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 adidas A1EWWW CSG Group A420X0 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX reduziert Verluste -- Asiens Börsen tiefrot -- US-Regierung Teil-Shutdown -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Aurubis, Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
87,94 EUR +0,78 EUR +0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,49 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

08:01 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
87,94 EUR 0,78 EUR 0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
87,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
19.01.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Analysteneinschätzungen Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag ohne große Veränderung
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittag tiefer
finanzen.net BMW Aktie News: BMW reagiert am Vormittag positiv
dpa-afx BMW-Aktie klettert: Verschärftes CO2-Flottenziel im ersten Jahr eingehalten
dpa-afx BYD-Aktie klettert: Elektroautos gewinnen weltweit an Bedeutung - Auslieferungen 2025 gestiegen
dpa-afx BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen