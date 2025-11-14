DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,02 +3,1%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.136 +1,0%Euro 1,1610 -0,1%Öl 63,81 -0,8%Gold 4.075 -0,1%
BMW Aktie

88,58 EUR +0,10 EUR +0,11 %
STU
Marktkap. 52,98 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:01 Uhr
BMW AG
88,58 EUR 0,10 EUR 0,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind durch US-Zölle und den schwierigen chinesischen Markt. Langfristig bleibt er aber laut seinem Kommentar vom Freitagabend durchaus optimistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
88,48 €		 Abst. Kursziel*:
-2,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
88,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

12.11.25 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts
dpa-afx KORREKTUR: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW
dpa-afx BMW-Aktie gibt ab: Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Verlusten
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
