BMW Aktie
Marktkap. 52,98 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind durch US-Zölle und den schwierigen chinesischen Markt. Langfristig bleibt er aber laut seinem Kommentar vom Freitagabend durchaus optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
88,48 €
|Abst. Kursziel*:
-2,80%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
88,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,91%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|BMW Buy
|UBS AG
|06.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets