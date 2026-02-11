BMW Aktie
Marktkap. 52,88 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
104,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,24 €
|Abst. Kursziel*:
17,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,57%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
