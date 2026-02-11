DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6790 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027 Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
88,46 EUR -1,22 EUR -1,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,88 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

11:41 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
88,46 EUR -1,22 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,24 €		 Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,57%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

11:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
06.02.26 BMW Neutral UBS AG
05.02.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Investment-Tipp Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag schwächer
finanzen.net Tesla-Aktie im Blick: Start einer neuen Model Y-Variante in den USA
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag im Plus
dpa-afx BMW-Aktie tiefer: Rückruf von hunderttausenden Autos wegen Brandgefahr
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit Verlusten
Korea Times Hyundai, Kia, BMW to recall nearly 180,000 vehicles over software defects
FOX Business BMW recalls nearly 90,000 vehicles over engine starter fire risk
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen