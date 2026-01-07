BMW Aktie
Marktkap. 56,96 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Autobauer habe auf einer Messe in Las Vegas das erste Modell der "Neue Klasse" für den US-Markt vorgestellt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Fahrzeug sei zu einem Preis von 60.000 US-Dollar ansprechend. Die Margen des Modells dürften unter den durchschnittlichen von BMW liegen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
93,54 €
|Abst. Kursziel*:
-8,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
92,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
