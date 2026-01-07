DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.486 -0,1%Top 10 Crypto 11,98 -3,5%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.050 -1,4%Euro 1,1682 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.435 -0,5%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Autobauer habe auf einer Messe in Las Vegas das erste Modell der "Neue Klasse" für den US-Markt vorgestellt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Fahrzeug sei zu einem Preis von 60.000 US-Dollar ansprechend. Die Margen des Modells dürften unter den durchschnittlichen von BMW liegen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 15:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
93,54 €		 Abst. Kursziel*:
-8,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
92,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

