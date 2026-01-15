BMW Aktie
Marktkap. 54,62 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
103,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|13:16
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
