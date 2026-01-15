DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
89,28 EUR -0,38 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,62 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Deutsche Bank AG

BMW Buy

13:16 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
89,28 EUR -0,38 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

13:16 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 BMW Outperform Bernstein Research
13.01.26 BMW Neutral UBS AG
12.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net BMW-Analyse im Blick BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Freitagvormittag ins Minus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die BMW-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel DAX gibt schlussendlich nach
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen