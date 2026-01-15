Scout24 Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,20 €
|Abst. Kursziel*:
53,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
85,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,13%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|11:46
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
