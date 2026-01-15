DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Barclays Capital

Scout24 Overweight

11:46 Uhr
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
85,20 €		 Abst. Kursziel*:
53,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
85,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,13%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

11:46 Scout24 Overweight Barclays Capital
15.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
13.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
13.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

