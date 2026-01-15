DAX 25.205 -0,6%ESt50 6.007 -0,6%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.563 +0,1%Bitcoin 82.176 -0,2%Euro 1,1623 +0,1%Öl 64,30 +0,7%Gold 4.615 +0,0%
Profil

Symrise Aktie

73,64 EUR -0,68 EUR -0,91 %
STU
Marktkap. 10,44 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise AG
73,64 EUR -0,68 EUR -0,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Kaufen

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
73,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

15:11 Symrise Kaufen DZ BANK
08:01 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Symrise Buy UBS AG
13.01.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Experten-Analyse Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Freitagmittag Verluste
finanzen.net DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Vormittag
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus
finanzen.net Führungskraft schlägt bei Symrise-Aktien zu
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks What Makes Symrise (SYIEY) a New Buy Stock
