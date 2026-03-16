Aktuelle Analyse

Deutsche Bank-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Flora Bocahut einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:21 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 25,77 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 51,37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.888.950 Deutsche Bank-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,2 Prozent abwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT



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