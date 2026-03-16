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Aktuelle Analyse

Barclays Capital: Overweight-Note für Deutsche Bank-Aktie

17.03.26 17:37 Uhr
Deutsche Banks Schicksal? Barclays Capital vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Deutsche Bank-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Flora Bocahut einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
25,87 EUR 0,12 EUR 0,47%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:21 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 25,77 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 51,37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.888.950 Deutsche Bank-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,2 Prozent abwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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