Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,81 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,26 €
|Abst. Kursziel*:
7,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:41
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|09:51
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.