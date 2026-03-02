DAX 23.502 -1,0%ESt50 5.737 -0,6%MSCI World 4.329 -0,3%Top 10 Crypto 9,3125 -5,8%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.207 -1,6%Euro 1,1463 +0,0%Öl 114,3 +4,2%Gold 4.747 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
24,67 EUR -0,04 EUR -0,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,25 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

08:31 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
24,67 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,67 €		 Abst. Kursziel*:
25,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:31 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Ryanair stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen