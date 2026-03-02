Ryanair Aktie
Marktkap. 26,25 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,67 €
|Abst. Kursziel*:
25,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:31
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research