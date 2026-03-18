International Consolidated Airlines Aktie

4,02 EUR -0,12 EUR -2,90 %
FSE
5,00 EUR +0,87 EUR +21,09 %
GVIE
Marktkap. 18,63 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

RBC Capital Markets

International Consolidated Airlines Outperform

08:31 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
4,02 EUR -0,12 EUR -2,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 480 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:31 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.03.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start im Plus
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 freundlich
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: Hätte sich eine Anlage in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren rentiert?
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
Financial Times British Airways cancels Dubai flights until summer
Zacks Are Investors Undervaluing International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Right Now?
Business Times British Airways, Lufthansa add Asia flights amid high demand
BBC British Airways to suspend UK repatriation flights - latest on travel from Middle East
Zacks EGO vs. IAG: Which Stock Is the Better Value Option?
Financial Times BA owner says pre-pandemic level of business travel is ‘ancient history’
Business Times British Airways owner IAG beats profit estimates as premium demand lifts earnings
RTE.ie IAG beats profit forecast, premium demand lifts earnings
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen