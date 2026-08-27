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AI Analyse

UBS AG

JENOPTIK Neutral

12:36 Uhr
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
40,68 EUR 0,58 EUR 1,45%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 29,50 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den Jenaern habe sich viel getan, dies sei allerdings weitgehend schon eingepreist, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er sieht zunächst auch kaum Ergebnispotenzial./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

12:36 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
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