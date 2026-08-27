UBS AG

JENOPTIK Neutral

12:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 29,50 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den Jenaern habe sich viel getan, dies sei allerdings weitgehend schon eingepreist, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er sieht zunächst auch kaum Ergebnispotenzial./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK