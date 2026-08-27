JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,24 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 29,50 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den Jenaern habe sich viel getan, dies sei allerdings weitgehend schon eingepreist, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er sieht zunächst auch kaum Ergebnispotenzial./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 19:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,70 €
|Abst. Kursziel*:
1,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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