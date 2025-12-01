RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine starke Berechenbarkeit hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage stelle den moderaten Gegenwind für die Profitabilität in den Schatten, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Sowohl die Geschäftszahlen als auch der Ausblick des Herstellers von Hochleistungs-Halbleitern hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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