NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,42 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine starke Berechenbarkeit hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage stelle den moderaten Gegenwind für die Profitabilität in den Schatten, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Sowohl die Geschäftszahlen als auch der Ausblick des Herstellers von Hochleistungs-Halbleitern hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gguy / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 209,66
|Abst. Kursziel*:
57,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 223,89
|Abst. Kursziel aktuell:
47,39%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 303,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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