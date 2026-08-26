DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
AI Analyse
DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 12 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Beim Motorenhersteller seien eins und eins mehr als zwei, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag. Mit der Übernahme des Rüstungs- und Wehrtechnikherstellers FFG stärke Deutz das Segment Verteidigung erheblich und verringere gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Die Akquisition sei "ein kluger strategischer Schachzug"./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 11:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 11:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
12,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
12,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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