Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

12:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG