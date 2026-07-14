Siemens Energy Aktie
Marktkap. 127,22 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
153,08 €
|Abst. Kursziel*:
37,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
151,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,43%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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