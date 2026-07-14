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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

12:21 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
153,08 €		 Abst. Kursziel*:
37,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,43%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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