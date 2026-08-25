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SAP Aktie

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SAP Aktien-Sparplan
180,74 EUR -2,94 EUR -1,60 %
STU
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SAP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 216,07 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
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AI Analyse

UBS AG

SAP SE Neutral

08:01 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
180,74 EUR -2,94 EUR -1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. SAP liefere immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass die Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
201,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
186,08 €		 Abst. Kursziel*:
8,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
180,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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