Fielmann Aktie
Marktkap. 3,28 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
AI Analyse
Fielmann Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 51 auf 43 Euro gesenkt. Der Heimatmarkt des Brillenkonzerns wirke als Bremsklotz, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher habe eine schrittweise Senkung der Unternehmensziele innerhalb von sechs Wochen nach sich gezogen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Halten
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
37,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
39,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
|17:16
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|17:16
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|05.01.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.22
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|17:16
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK