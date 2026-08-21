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Fielmann Aktie

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Fielmann Aktien-Sparplan
39,25 EUR -0,05 EUR -0,13 %
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Marktkap. 3,28 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN wurde kopiert
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WKN 577220

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ISIN DE0005772206

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AI Analyse

DZ BANK

Fielmann Halten

17:16 Uhr
Fielmann Halten
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
39,25 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 51 auf 43 Euro gesenkt. Der Heimatmarkt des Brillenkonzerns wirke als Bremsklotz, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher habe eine schrittweise Senkung der Unternehmensziele innerhalb von sechs Wochen nach sich gezogen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Halten

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
37,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: Fielmann Group accelerates international sales growth in Q2/2026 and increases pace of global expansion
EQS Group EQS-News: Fielmann Group reports record FY2025 results, expands market shares and guides 5% to 7% sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8%
EQS Group Fielmann Group supports medical study by University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) on innovative eyecare
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