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Symbol VLKPF

AI Analyse

DZ BANK

Volkswagen (VW) vz Halten

17:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Halten
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
74,78 EUR 2,72 EUR 3,77%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 95 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Wolfsburger Autobauer werde das Thema Autonomes Fahren durch Strategiediskussionen und unterschiedliche Interessen überlagert, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der Entwicklung und Beendigung von Kooperationen führten zu einer verspäteten Einführung von Modellen und Lösungen beim Thema Autonomes Fahren. Die strategische Neuausrichtung auf Konzern- und Markenebene werde zudem durch die unterschiedlichen Interessenlagen der involvierten Parteien belastet./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
75,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
74,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:01 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
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