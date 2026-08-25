Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 36,48 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 95 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Wolfsburger Autobauer werde das Thema Autonomes Fahren durch Strategiediskussionen und unterschiedliche Interessen überlagert, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der Entwicklung und Beendigung von Kooperationen führten zu einer verspäteten Einführung von Modellen und Lösungen beim Thema Autonomes Fahren. Die strategische Neuausrichtung auf Konzern- und Markenebene werde zudem durch die unterschiedlichen Interessenlagen der involvierten Parteien belastet./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
75,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
74,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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