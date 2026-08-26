BMW Aktie
Marktkap. 34,73 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
AI Analyse
BMW Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmaßnahmen des Autobauers überschattet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Halten
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
59,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
59,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|16:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|16:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets