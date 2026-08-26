DZ BANK

BMW Halten

16:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmaßnahmen des Autobauers überschattet./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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