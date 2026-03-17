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Symbol UNCFF

Barclays Capital

UniCredit Overweight

15:56 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,90 €		 Abst. Kursziel*:
39,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,28%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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