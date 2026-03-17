UniCredit Aktie
Marktkap. 93,84 Mrd. EURKGV 9,98
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
88,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
63,90 €
|Abst. Kursziel*:
39,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,28%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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