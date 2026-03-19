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Symbol HOCFF

Barclays Capital

HOCHTIEF Equal Weight

18.03.26
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
401,00 EUR 3,40 EUR 0,86%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
413,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
401,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katherine Hearne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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