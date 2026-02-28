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Symbol AKZOF

Barclays Capital

Akzo Nobel Equal Weight

08:01 Uhr
Akzo Nobel Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 47 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Länger hohe Ölpreise setzten den Lackhersteller im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen unter besonders hohen Margendruck, schrieb Katie Richards am Mittwochabend. Die Niederländer könnten steigende Kosten nämlich nur langsam weiterreichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Equal Weight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
51,04 €		 Abst. Kursziel*:
-7,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,76%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:01 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
03.03.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
10.02.26 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
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