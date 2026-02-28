Barclays Capital

Akzo Nobel Equal Weight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 47 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Länger hohe Ölpreise setzten den Lackhersteller im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen unter besonders hohen Margendruck, schrieb Katie Richards am Mittwochabend. Die Niederländer könnten steigende Kosten nämlich nur langsam weiterreichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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