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Symbol FSNUF

Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

09:31 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
38,69 EUR -0,88 EUR -2,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Wie Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung schrieb, lagen die Resultate im ersten Quartal weitgehend im Erwartungsrahmen. Die Krankenhaussparte Helios habe allerdings in Deutschland mit ihrem operativen Ergebnis (Ebit) enttäuscht. In der Telefonkonferenz stünden nun Aussagen zur Gesundheitsreform im Blickfeld./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,21 €		 Abst. Kursziel*:
45,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
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