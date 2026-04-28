Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Der Entwurf für eine Reform des Gesundheitssystems, dem das Bundeskabinett nun zugestimmt habe, sei positiver als der Vorschlag vom 16. April, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend. Der Medizinkonzern habe in seiner Stellungnahme betont, dass damit der Gegenwind für höhere Erstattungen für medizinische Leistungen abnehme./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius