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Symbol ORCL

Barclays Capital

Oracle Overweight

09:31 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow urteilte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, bei dem US-Softwareriesen sei zuletzt viel über KI-Gegenwind debattiert worden. Er glaubt, dass die Richtung angesichts der deutlich steigenden Zahlen weiter nach oben geht./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 185,35		 Abst. Kursziel*:
29,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 185,23		 Abst. Kursziel aktuell:
29,57%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 234,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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