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Swiss Re Aktie

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RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

10:31 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
146,55 EUR 0,70 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
115,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
136,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
-15,66%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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