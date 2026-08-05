Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

10:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 310 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Geschäftszahlen vom Vortag an. Wegovy in Pillenform laufe gut, aber insgesamt sieht er einige Unsicherheiten für die Dänen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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