Scout24 Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
70,35 €
|Abst. Kursziel*:
27,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
74,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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