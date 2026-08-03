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UBS AG

Scout24 Buy

10:31 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,45%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

10:31 Scout24 Buy UBS AG
09:41 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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