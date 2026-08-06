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RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

06.08.26
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
29,88 EUR 0,72 EUR 2,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn liege um fast zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Charles Weston in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Segment Mikrochirurgie habe sich stark entwickelt, während das Geschäft mit Augenheiltechnik in China nach wie vor schwächle./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
30,58 €		 Abst. Kursziel*:
4,64%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
29,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,10%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:16 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
08:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
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