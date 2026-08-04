Fraport Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,05 €
|Abst. Kursziel*:
-7,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,85%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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