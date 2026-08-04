Deutsche Bank AG

Fraport Hold

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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