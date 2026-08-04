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Symbol FPRUF

Deutsche Bank AG

Fraport Hold

10:41 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,05 €		 Abst. Kursziel*:
-7,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
66,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,85%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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21.07.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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