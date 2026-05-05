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Marktkap. 32,35 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

09:31 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
189,70 EUR 5,15 EUR 2,79%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Baustoffkonzern stehe die signifikante Nachfrageerholung dem Energiepreisanstieg gegenüber./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
241,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
187,05 €		 Abst. Kursziel*:
28,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
189,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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