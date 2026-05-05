Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,35 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Baustoffkonzern stehe die signifikante Nachfrageerholung dem Energiepreisanstieg gegenüber./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
241,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
187,05 €
|Abst. Kursziel*:
28,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
189,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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