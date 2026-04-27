RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der sehr starke Auftragseingang kompensiere die verfehlten Erwartungen beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und beim freien Barmittelzufluss, schrieb Nick Housden am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks