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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

13:31 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
23,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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