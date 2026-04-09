Daimler Truck Aktie
Marktkap. 34,26 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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